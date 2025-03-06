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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمركز طب أسرة السيل لمتابعة جودة الخدمات الطبية

محافظ أسوان يفاجئ
محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمركز طب أسرة السيل
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فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمركز طب أسرة السيل للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة داخل المركز.

محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمركز طب أسرة السيل لمتابعة جودة الخدمات الطبية

وأثناء جولته أستفسر المحافظ من مدير المركز الدكتور السعد عبد العظيم على عدد المترددين بشكل يومى، وأيضًا توفير الأدوية والعلاج من خلال الصيدلية الخاصة بالمركز .

المحافظ يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة المطلوبة

كما أطمأن الدكتور إسماعيل كمال من الحالات المتواجدة بالمركز على جودة الخدمات المقدمة لها، مشيدًا بالمستوى الحضارى والراقى الذى أصبحت عليه المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية حيث تأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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