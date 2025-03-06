رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المصري بالمرحلة الثانية من دوري نايل

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمرحلة الثانية من دوري نايل، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
مباراة الجولة الأولى:
وتجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من مارس الجاري وذلك على استاد السويس الجديد.
مباراة الجولة الثانية:
وتجمع بين المصري وبتروجيت، وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل المقبل على استاد السويس الجديد.
مباراة الجولة الثالثة:
وتجمع بين المصري والزمالك، وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق الأول من مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.
الجولة الرابعة:
راحة لفريق المصري.
مباراة الجولة الخامسة:
وتجمع بين الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق الثامن من مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.
مباراة الجولة السادسة:
وتجمع بين فاركو والمصري وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من مايو المقبل على استاد السويس الجديد.
مباراة الجولة السابعة:
وتجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الثامن عشر من مايو المقبل على استاد السويس الجديد.
مباراة الجولة الثامنة:
وتجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من مايو المقبل على استاد السويس الجديد وسيتم تحديد موعد انطلاق المباراة لاحقًأ.
مباراة الجولة التاسعة:
وتجمع بين المصري وحرس الحدود وتقام يوم الأحد الموافق الأول من يونيو المقبل على استاد السويس الجديد وسيتم تحديد موعد انطلاق المباراة لاحقًا.