جامعة بنها ضمن الفئة الأولى بتصنيف سيماجو الإسباني 2025

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة قد صنفت بتصنيف سيماجو الاسباني لعام 2025 ضمن جامعات الفئة الاولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall ، فقد جاءت بالمركز 9 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 12 على مستوى المؤسسات الاكاديمية وبحثية بمصر.

وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها قد ظهرت بعدد 15 موضوعا رئيسيا، وقد جاءت على مستوى الجامعات المصرية بالموضوعات كالتالي: العلوم الزراعية والبيولوجية بالمركز (19)، والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز (18)، والمحاسبة وإدارة الأعمال بالمركز (15)، والكيمياء بالمركز (11)، وعلوم الحاسب بالمركز (6)، وعلوم الأرض بالمركز (20)، والطاقة بالمركز (18)، والهندسة بالمركز (6)، وعلوم البيئة بالمركز (15)، والرياضيات بالمركز (3)، والطب بالمركز (21)، وعلم السموم والصيدلة بالمركز (44)، والفيزياء وعلم الفلك بالمركز (3)، والعلوم الاجتماعية بالمركز الثاني، والطب البيطري بالمركز (9)، كما ظهرت بعدد 27 تخصص فرعي.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة بنها جاءت بمؤشر البحث العلمي بالمركز 11 على المستوى المحلي، كما جاءت بالمركز 31 بمؤشر الابتكار ، وبمؤشر التأثير المجتمعي بالمركز 10 على مستوى الجامعات المصرية.

وجدير بالذكر أن تصنيف SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت، كما يشير تصنيف البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة. ويُحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات.

أخيرًا، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.

ويستخدم تصنيف سيماجو معايير موضوعية ويعتمد في تقاريره على قواعد بيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السيفير، وان الوزن النسبي للمؤشرات الرئيسة هي كالتالي، الاداء البحثي ويمثل 50٪ والابتكار ويمثل 30٪ والتأثير المجتمعي ويمثل 20٪ من الوزن النسبي للتصنيف ويشترط ان تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام التقييم. حط