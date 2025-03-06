باحث: الولايات المتحدة تعي جيدا الرفض العربي الشديد لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، إنه ولأول مرة في الإدارة الأمريكية تحدث محادثات مباشرة بين حماس والرئيس دونالد ترامب، وفي نفس التوقيت يخرج ترامب بالأمس ويهدد حماس بأنها إن لم تسلم المحتجزين الأحياء والأموات منهم فإن أمرها قد انتهى.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أنه لا شك أن التواصل الأمريكي أمس مع حركة حماس يوضح التطور الخطير للمشهد والعلاقات الأمريكية في المنطقة العربية، خاصة أن هناك مقترحا ورؤية عربية ومصرية ترفض تماما المقترح الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة تعي جيدا الرفض العربي الشديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فربما عازمة على عدم الالتزام بفكرة إخراج أو إبقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى التمسك بعدم التهجير للفلسطينيين من القطاع.

وأشار، إلى أن التواصل بين الإدارة الأمريكية وحماس لها دلالات كثيرة للغاية وهو أن الولايات المتحدة ترغب في الضغط على الأطراف المعنية بالأزمة مباشرة بعيدًا عن الضغط عن القوة الإقليمية والقوة العربية التي رفضت أي مخطط لتهجير الفلسطينيين بل أجهضت المخطط الأمريكي بشأن تهجيرهم من القطاع.