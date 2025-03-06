جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بمعرض أهلاً رمضان للاطمئنان على توافر السلع

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل معرض " أهلاً رمضان " بمنطقة وسط مدينة أسوان حيث أطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية والإستهلاكية بالتخفيضات المقررة ، والتى تصل إلى 30 % .

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان للإطمئنان على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار فى ضخ كافة الكميات من السلع والمنتجات من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى على مدار شهر رمضان المعظم .

29 معرض بمختلف المراكز والمدن

وأكد محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك تقوم اللجان المشتركة للمرور على سلسلة المعارض التى تم إفتتاحها بإجمالى 29 معرض بمختلف المراكز والمدن للتأكد من إلتزام العارضين بأسعار المعروضات والمنتجات من السلع المختلفة وهو الذى يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل .

هذا وتضم الأماكن المخصصة لبيع منتجات وسلع " أهلاً رمضان " 7 أماكن بمركز ومدينة أسوان هى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون والعقاد وأطلس ، وحى اللوتس " الإسكان المميز " ، فضلاً عن معارض مبادرات المجتمع المدنى والأحزاب بالسيل والمحمودية .

وهو الذى يتواكب معه إفتتاح نفس النموذج من المعارض بباقى المراكز والمدن ، وفى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو فى 4 أماكن وتشمل المعرض الدائم بوسط المدينة ، وأيضاً المعرض الدائم بسور مصنع السكر ، والمعرض الجارى تجهيزة بمنطقة البيارة ، وكذا فرع الشركة المصرية بوسط المدينة .

بينما تتوفر سلع " أهلاً رمضان " فى مركز ومدينة إدفو داخل 4 أماكن تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو ، وفرع الشركة المصرية ، و 2 موقع جارى تجهيز المعرض بهما بالمدينة .

وفى مركز ومدينة نصر النوبة تضم 3 أماكن هى المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا ، و 2 فرع للشركة المصرية بقرية توشكى غرب ، والآخر بجوار مكتب بريد نصر .

وفى مركز دراو يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة ، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة .

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