العراقي زياد يوسف يستعد لطرح أغنية خليجية عاطفية بعيد الفطر المبارك

يواصل الملحن والمطرب العراقي زياد يوسف مشواره الفني بخطوات ثابتة، كاشفا عن استعداده لطرح أغنية عاطفية جديدة، سجلها مؤخرا بصوته في دبي باستوديوهات صلاح الياسري، وتحمل طابعًا موسيقيًا مميزًا يمزج بين اللونين العراقي والخليجي، مستخدمًا اللهجة العربية البيضاء التي يسهل فهمها على جميع مستمعي الوطن العربي.
ويأتي العمل العاطفي الخليجي الجديد، بعد أن وقع عقد تعاون جديد مع إحدى الشركات المنتجة في دبي، بحضور الموزع والملحن حاتم منصور، ليبدأ مرحلة جديدة من التعاون الموسيقي المثمر.
وعن هذا التعاون، قال زياد يوسف: "تم بفضل الله توقيع العقد ونعمل حاليًا على تحضير مجموعة من الأغاني التي سترى النور قريبًا، ومن المقرر أن تُطرح للجمهور العزيز خلال عيد الفطر المقبل، بإذن الله".
ويحرص زياد يوسف على البقاء على تواصل دائم مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاركهم تفاصيل أعماله الفنية الجديدة، ليؤكد التزامه بتقديم فن راقٍ يحمل أسلوبا غنائيا مختلفا وجديد للساحة الغنائية العراقية والخليجية والعربية.
يُذكر أن زياد يوسف استطاع أن يترك بصمة واضحة في المشهد الغنائي العربي، من خلال تعاونه مع نخبة من الفنانين، أبرزهم النجم اللبناني فضل شاكر من خلال مجموعة أغاني، كما لحّن أعمالًا لكل من عاصي الحلاني وحمزة المحمداوي بأغنية "دمار"، وميرنا حنا باغنية "لحظه ممكن" ودموع تحسين بأغنية "يالغشاش"، الى جانب عدد كبير من نجوم الأغنية العراقية والعربية، محققًا نجاحًا كبيرًا بأعماله التي حصدت مشاهدات عالية من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.