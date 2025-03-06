العراقي زياد يوسف يستعد لطرح أغنية خليجية عاطفية بعيد الفطر المبارك

يواصل الملحن والمطرب العراقي زياد يوسف مشواره الفني بخطوات ثابتة، كاشفا عن استعداده لطرح أغنية عاطفية جديدة، سجلها مؤخرا بصوته في دبي باستوديوهات صلاح الياسري، وتحمل طابعًا موسيقيًا مميزًا يمزج بين اللونين العراقي والخليجي، مستخدمًا اللهجة العربية البيضاء التي يسهل فهمها على جميع مستمعي الوطن العربي.

ويأتي العمل العاطفي الخليجي الجديد، بعد أن وقع عقد تعاون جديد مع إحدى الشركات المنتجة في دبي، بحضور الموزع والملحن حاتم منصور، ليبدأ مرحلة جديدة من التعاون الموسيقي المثمر.

وعن هذا التعاون، قال زياد يوسف: "تم بفضل الله توقيع العقد ونعمل حاليًا على تحضير مجموعة من الأغاني التي سترى النور قريبًا، ومن المقرر أن تُطرح للجمهور العزيز خلال عيد الفطر المقبل، بإذن الله".

ويحرص زياد يوسف على البقاء على تواصل دائم مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاركهم تفاصيل أعماله الفنية الجديدة، ليؤكد التزامه بتقديم فن راقٍ يحمل أسلوبا غنائيا مختلفا وجديد للساحة الغنائية العراقية والخليجية والعربية.

يُذكر أن زياد يوسف استطاع أن يترك بصمة واضحة في المشهد الغنائي العربي، من خلال تعاونه مع نخبة من الفنانين، أبرزهم النجم اللبناني فضل شاكر من خلال مجموعة أغاني، كما لحّن أعمالًا لكل من عاصي الحلاني وحمزة المحمداوي بأغنية "دمار"، وميرنا حنا باغنية "لحظه ممكن" ودموع تحسين بأغنية "يالغشاش"، الى جانب عدد كبير من نجوم الأغنية العراقية والعربية، محققًا نجاحًا كبيرًا بأعماله التي حصدت مشاهدات عالية من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.