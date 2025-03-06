معسكر مغلق للمصري البورسعيدي استعدادًا لكأس مصر

يدخل الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، معسكرا مغلقا بالإسكندرية، وذلك في إطار استعداداته للمباراة أمام البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 ببطولة كأس مصر .

وتقام مباراة المصري والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

ويبحث الفريقان على فرصة للفوز خلال المباراة القوية التي تجمعهم للتأهل إلى لدوري الربع نهائي من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن المصري حصد 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.