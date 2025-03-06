إقامة 47 سوق يوم واحد و33 معرض أهلا رمضان لبيع السلع بالشرقية

طالب المهندس حازم الاشموني بالتوسع فى إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض "أهلا رمضان" ليستفيد منها كل المواطنين في جميع المحافظات وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعلن محافظ الشرقية عن إقامة 47 سوق يوم واحد و33 معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل عن المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

أوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بكميات كافة من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ركن ثابت (لأهلا رمضان) داخل معارض سوق "اليوم الواحد" لتزايد نسبة الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء في شهر رمضان المبارك.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الانتهاء من إقامة باقي معارض أهلا رمضان كريم وأسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز والمدن والأحياء تيسيرا على المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدوي الدخل.

وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 47 سوق يوم واحد و 33 معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة بنطاق المحافظة.