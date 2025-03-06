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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي طالب لقيادته سيارة والده برعونة بالقاهرة

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى من صور ومقاطع فيديو لقائد سـيارة "تبدو عليه علامات حداثة السن" يتضمن عبارات مُسيئـة بالإضافة لتعريض حياته والآخريــن للخطر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مالك السيـــارة (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، نجلــــه (طالب - مقيم بذات العنوان "مالك الحساب المُشار إلــــيه ") والسيــارة المستخدمة "سارية التراخـــيص" ، وبمواجهتهما أقر الأخير بقيــادة السيارة ملك والده برعونة وبدون رخصة قيادة وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى على النحو المشار إليه . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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