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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشميع وإغلاق محلات بأسوان لمخالفة قرار حظر بيع الألعاب النارية والمفرقعات

تشميع وإغلاق محلات
تشميع وإغلاق محلات بأسوان لمخالفة حظر بيع الألعاب النارية
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شهدت مدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة بعدد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق حى جنوب بإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وبمشاركة العاملين بمديرية التموين وشرطة المرافق ونواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى.

وذلك تنفيذًا لقرار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات.

تشميع وإغلاق محلات بأسوان لمخالفة قرار حظر بيع الألعاب النارية والمفرقعات

تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين 

وقد أسفرت جهود الحملة عن تشميع وإغلاق  عدد من المحلات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمحلات أخرى ، وضبط كمية من الألعاب النارية، وسيتم تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال المختلفة من أجل تطبيق قرار الحظر لبيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وشدد محافظ أسوان على تحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه، وضبط أى مخالفات تتعلق ببيع هذه المنتجات، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق.

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