مكتبة مصر العامة بالزقازيق تكثف أنشطتها خلال شهر فبراير الماضي

قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق باستقبال 7 زيارات لـ (مدرسة الشبان المسلمين الإبتدائية بنين وبنات والإعدادية – مدرسة الوحدة الإبتدائية - مدرسة الأوائل - مدرسة السادات الإعدادية بنين - مدرسة الشهيد مسعود على الإعدادية ) لتقديم خدماتها لـ230 فرد.

كما قامت المكتبة بتنظيم ندوتين بعنوان (تطوير الذات - الشمول المالى بالتعاون مع بنك مصر )، بالإضافة لقيام المكتبة بتنظيم إحتفالية صلاح جاهين بحضور 300 فرد من أعضاء المكتبة، وإستضافة إجتماع برلمان الطفل ،فضلاً عن تنظيم حفل ختام أنشطة أجازة نصف العام.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في تشكيل ثقافة المجتمع و تعزيز التواصل وتعلم مهارات اكتساب المعرفة، وتحدي الفرضيات، وبحث الحقائق، وتبادل وجهات النظر، والتعلم الذاتي الذي يزيد من تطويره ويجعله أكثر إلماماً بقضايا مجتمعه والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور فالثقافة مركباً يضم المعارف، والعقائد، والفنون، والأخلاق، والقوانين، والعادات.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر فبراير الماضي قدمت أنشطة عدة منها نشاط أعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدرب (أطفال - شباب).

ونشاط تعليم الرسم مستوى (أول - ثانى) وتلوين وتلوين جبس حيث بلغ عدد المستفيدين منه 85 متدرب (أطفال ).

بالاضافة الي نشاط تحسين الخط (نسخ - رقعة) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 27متدرب (أطفال - شباب -كبار).

ونشاط (مبادىء ICDL) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 14متدرب (شباب - كبار).

وأنشطة (مسرح عرائس - مسابقات -توتة وحدوتة - بازل - رسم على الوجة - نادى السينما ) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 240متدرب (أطفال).

ونشاط شطرنج (مبتدئين) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدرب (أطفال - شباب - كبار).

وأنشطة (أكسسورات - إعادة تدوير الورق - صلصال - رسم على الزجاج - ريسيكل - الكشافة) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 145متدرب (أطفال).

ونشاط تصنيع الشموع حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10 متدرب (شباب - كبار).

ونشاط تفصيل (مستوى أول - ثانى ) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 20متدرب (شباب -كبار)

ونشاط نادى الكتاب حيث بلغ عدد المستفيدين منه 30متدرب (شباب - كبار)

كما تم تنظيم ورش (رسم على الملابس - كاريكاتير) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40متدرب (أطفال -شباب -كبار).

ولتشجيع الطلبة على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر فراير الماضى بتنظيم 8 زيارات لـ(مؤسسة تربية البنين - مدرسة الأمل للصم بالزقازيق - مدرسة التربية الفكرية بالزقازيق - مؤسسة الأمل كبار بلا مأوى - مدرسة الأمل للصم ببلبيس - مدرسة التربية الفكرية ببلبيس - مدرسة الأمل للصم بأبوحماد - مدرسة التربية الفكرية بأبوحماد) لتقديم خدماتها لـ990 فرد.