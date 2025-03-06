الكرملين: تصريحات ماكرون تشير إلى المساعي الفرنسية لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا

أفاد الكرملين، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشير إلى المساعي الفرنسية لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد إعلام بريطاني، قبل قليل، بأن زعماء الناتو يبحثون في لندن الأسبوع المقبل القدرات العسكرية المطلوبة لـ"تحالف الراغبين" في أوكرانيا.

كما ذكرت وكالة “بلومبرج” عن مسؤولين أوروبيين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيبذل جهداً لتجاوز الفيتو المحتمل من المجر في قمة اليوم التي تتناول قضايا الأمن الأوروبي والأزمة في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاتحاد عازم على عدم السماح لدولة واحدة من أعضائه بأن تصبح عائقًا أمام تقدم المجموعة ككل.

وفي هذا السياق، شدد المسؤولون على أن حجم المشكلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي يتطلب اتخاذ مبادرات أكثر جذرية للتعامل مع هذه التحديات.