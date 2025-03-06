“العزاوي”: قمة بغداد في 17مابو ستكون انطلاقة مهمة لعمل عربي مشترك

الخميس 06/مارس/2025 - 12:10 م

قال الدكتور رائد العزاوي: مدير مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية ان قمة بغداد الاعتيادية ستكون في 17 من شهر مايو أيار المقبل وسيكون عنوانها بغداد السلام تحتظن قضايا العرب، والتي ستكون لها اهمية كبيرة لمناقشة القضايا العربية وستكون استكملا لقمة القاهرة.

واضاف العزاوي في تصريحات لقناة روسيا اليوم ان الحكومة العراقية ستوجه دعوات لكل القادة والملوك والزعماء العرب، وان هناك عمل كبير تقوم به الدبلوماسية العراقية من اجل إنجاح اعمال قمة بغداد، وان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية أتمت الاستعداد اللوجستية اضافة إلى كافة الترتيبات الاخرى وان بغداد يعيش في حالة امن واستقرار افضل بكثير من مدن العالم، وان الكلام حول نقل اشغال القمة إلى مدينة أربيل، قال العزاوي، بغداد عاصمة العراق وعاصمة القرار الوطني العراقي وهي سيدة المدن وعنوان رمز العراق، وهي بيت العرب ولا صحة لنقل أعمال القمة إلى اي مدينة عراقية.

وبين العزاوي: ان مقررات قمة القاهرة الأخيرة ستكون على جدول أعمال قمة بغداد وستكون قضية فلسطين وكافة القضايا العربية والامن القومي العربي والعمل العربي المشترك وتطوير اداء الجامعة العربية على جدول أعمال القمة.

واختتم العزاوي: ان بغداد واهل العراق يفتحون قلوبها وبيوتهم في استقبال القادة والملوك والزعماء العرب في بغدادهم فهي بغداد السلام وبغداد كل العرب