غدًا.. الزمالك يستضيف بيراميدز في دوري الكرة النسائية

يستضيف فريق الكرة النسائية بالنادي الزمالك، غدا الجمعة، نظيره فريق بيراميدز ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

حيث من المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، على ملاعب الناشئين بالزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان فريق الزمالك قد نجح بالفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهم في الجولة الأولى من مسابقة حسم اللقب .

وتتضمن الجولة الثانية 5 مباريات قوية بين المتصدرين للدور الأول من دوري الكرة النسائية ، يأتي على رأسها مباريات قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لدوري الكرة النسائية كالآتي:

الأهلي فاز على زد إف سي 2-1.

الزمالك فاز على البنك الأهلي 3-1.

براميدز فاز 1-0 على وادى دجلة.

مسار فاز على المقاولون العرب بسباعية نظيفة.

مودرن سبورت فاز على المعادى واليخت بهدف دون رد.