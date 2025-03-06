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الخميس 06 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأعلى للإعلام: منع بث برنامج ملعب الشمس لمدة شهر.. وإنذار القناة بسحب الترخيص

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
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وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بعد فحص مخالفات برنامج «ملعب الشمس» في الحلقة المذاعة بتاريخ 27 فبراير 2025 على قناة الشمس، إلى إلزام القناة بأداء مبلغ 100 ألف جنيه، ومنع عرض البرنامج لمدة شهر وكذلك منع ظهور مقدمه أحمد الشريف على شاشة القناة لنفس المدة، مع توجيه إنذار للقناة بسحب الترخيص في ضوء ما تبين من تكرار المخالفات.
وجاء ذلك على خلفية توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، من احتواء الحلقة على العديد من المخالفات، وإعمالًا للمواد رقم 17 و20 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019.

منع عرض برنامج ملعب الشمس المجلس الأعلي للإعلام