لافروف: حل الأزمة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع إذا توقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للحوار مع كييف ومناقشة الأسباب الجوهرية للصراع.

وأضاف أن هناك إمكانية لحل الأزمة في أوكرانيا خلال أسابيع إذا توقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة.

وفي وقت سابق، أوضح سيرجي لافروف، أن النقاش الدائر في أوروبا حول نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا يُظهر نوعًا من التعالي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعلن بشكل صريح رغبتها في إنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما تواصل أوروبا الدعوة لاستمرار الحرب.

وتابع لافروف أن الغرب لا يستطيع تقديم تفسير لما سيحدث للأراضي الأوكرانية في حال تم نشر قوات حفظ سلام أوروبية، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الوضع.

من جانبها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش في لندن سبل استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا بما يسهم في تحقيق سلام دائم وعادل في البلاد.