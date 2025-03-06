محافظ أسوان يصدر قرارًا بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بأشكالها كافة

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان قرارًا بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة (الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقي قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين، وذلك حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

تحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكل المحلات التجارية التى تخالف الحظر

ووجه محافظ أسوان المسؤولين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التي تخالف الحظر المشار إليه ، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة، وإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على المسؤولين بجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتتالية على الأسواق والمحال داخل نطاق المحافظة لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع المنتجات المشار إليها، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق.

وأكد محافظ أسوان على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي المحليات والأجهزة الشرطية بمديرية الأمن للمعاونة والمشاركة في تنفيذ قرار الحظر والتداول للألعاب النارية للتصدي لهذه الظاهرة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من أي أضرار.