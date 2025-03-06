ضبط 8200 صاروخ وألعاب نارية معروضة للبيع داخل المحال في الغربية

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالغربية، من ضبط 8200 صاروخ ألعاب نارية معروضة للبيع داخل محلات بمركز وبندر طنطا، والمحظور تداولها أو بيعها لخطورتها على أروح المواطنين خصوصا الأطفال.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمكافحة ظاهرة تداول الالعاب الناريه التي تشكل خطرا داهما علي المواطنين.

وكان المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن حملة بقيادة هيثم علام مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وأحمد ورد مدير إدارة تموين مركز طنطا، وضمت طارق شعيب المفتش بتموين بندر طنطا، من خلال المرور بدائرتى مركز وبندر طنطا، عن ضبط 8200 صاروخ ألعاب نارية معروضة للبيع داخل ثلاث محلات بمركز وبندر طنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير 3 محاضر للمخالفين الثلاثة، وإخطار النيابة المختصة لتباشر تحقيقاتها.