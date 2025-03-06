وصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 897 شاحنة و60 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 501 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 396 شاحنة و8 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SFYCARAYA علي متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا والسفينتين سينا و DSM NORWICH بينما تغادر السفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين دليلة وسينا.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2275 راكبا بموانيها.