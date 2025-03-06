"بحوث أمراض النباتات" يستعرض أنشطته وإنجازاته خلال أسبوع

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريره الأسبوعي الذي يبرز إنجازاته المتميزة التي قام بها المعهد في سبيل تعزيز الزراعة واستدامتها والتي يمكن استعرضها من خلال:؛

1. توعية المزارعين بالأمراض الزراعية: قام المعهد بإنتاج وعرض مواد مرئية شاملة لأهم الأمراض التي تصيب محاصيل الذرة وفول الصويا، متضمنة التوصيات الفعّالة لمكافحتها. تم نشر هذه المواد عبر الجروب الرسمي للمعهد وصفحات المركز الرسمية، بهدف تعزيز وعي المزارعين وتزويدهم بالإرشادات الضرورية لحماية محاصيلهم وزيادة إنتاجيتهم.

2. تكريم النشر العلمي المتميز: في خطوة لتعزيز البحث العلمي، أطلق المعهد "لوحة شرف للنشر المتميز" لتكريم الباحثين والأقسام التي أظهرت تفوقًا في النشر العلمي. تم اختيار:

الدكتور رمضان عرفة من قسم بحوث أمراض الخضر، تقديرًا لإسهاماته البحثية القيمة.

الدكتورة عبير أبو زيد محمد من قسم بحوث أمراض البذور، لتميزها في مجالها البحثي.

قسم بحوث أمراض القطن كقسم متميز، لنشره سبعة فصول وكتابين بدار النشر العالمية "سبرنجر"، مما يعكس التزام القسم بالبحث العلمي الرصين.

3. تفوق في النشر العلمي: احتل معهد بحوث أمراض النباتات المركز الثالث في النشر الدولي على مستوى المركز، حيث تم نشر 29 بحثًا دوليًا و20 بحثًا محليًا خلال شهري يناير وفبراير. هذا الإنجاز يعكس التزام المعهد بتعزيز مكانته البحثية على الصعيدين المحلي والدولي.

4. إصدار توصيات فنية لمحاصيل الفاكهة: أصدر المعهد التوصيات الفنية الثالثة لبعض محاصيل الفاكهة، وتم نشرها عبر صفحات المركز الرسمية والمحطات الزراعية. تهدف هذه التوصيات إلى تحسين جودة وإنتاجية محاصيل الفاكهة، مما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي.

5. تعزيز التعاون الأفريقي: استقبل المعهد وفدًا أفريقيًا مكونًا من 23 فردًا من 12 دولة أفريقية. قام الوفد بزيارة أقسام ومعامل المعهد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال البحث العلمي، وطرح أفكار لمشروعات بحثية مشتركة تسهم في تطوير الزراعة المستدامة.

6. جولات إرشادية وتوعوية: يواصل باحثو المعهد تنفيذ جولات إرشادية، ندوات، وحملات قومية لتوعية المزارعين وتوجيههم بالتوصيات الخاصة بزراعاتهم، بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة.

وتأتي هذه الأنشطة والإنجازات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الزراعي وتطوير البحث العلمي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية في مصر.