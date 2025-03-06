شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: شراكات متنوعة مع مهرجان افنيو "off"

التقى المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بهارولد ديفيد رئيس مهرجان افنيو "off" بفرنسا، الذي يعد من أهم المهرجانات في العالم.

شمل اللقاء الحديث عن العديد من الأمور الفنية الهامة، وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على العديد من المشاريع والشراكات المختلفة.

وفي هذا الصدد صرح الغرباوي قائلا: "ستكون هناك شراكات متنوعة مع مهرجان افنيو "off" ومنها برنامج لدعم المواهب الشابة، والذي سيتيح الفرصة لعشرة من الفائزين بجوائز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على مدار 10سنوات أن يشاركوا في دورة 2026 بمهرجان افنيو "off"، وهو برنامج به منحة للشباب إضافة إلى إقامة مجموعة من المشاريع المستقبلية، والتي ستنتج عن لقائي بهارولد ديفيد رئيس مهرجان افنيو "off" الدولي وقد حضر اللقاء فريديك بوتي المدير لواحد من أهم المسارح في مدينة افنيو.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، وكانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.