"رمضان المصرى" يكشف كواليس الابتهال الشهير "مولاي" ومقولة السادات وتعاون بليغ مع النقشبندي

تتواصل إذاعة حلقات البرنامج الإذاعي الشهير "رمضان المصري . وأصحابه" والذي يقدم للعام السادس على التوالى من تقديم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري"، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع صناع وأصحاب البهجة والمبدعين الذين اثروا الشاشة وميكروفون الاذاعة بإبداعاتهم.

وجاءت حلقة اليوم من البرنامج لتتحدث عن مبتهل ومنشد شهير ، ساهم في ادخال البسمة والسعادة علي قلوب المشاهدين والمستمعين انه المبتهل الشهير وصاحب مدرسة في الابتهالات الدينية مولانا الشيخ "سيد النقشبندي"

وقال عمرو الليثي: "إن "النقشبندي" صوت من الجنة وهذا اللقب قد اطلقه عليه الدكتور مصطفي محمود لروعة وجمال صوته ، ويعتبر صوته من اجمل الصوات ويميز شهر رمضان وبخاصة مع ابتهال "مولاي" والذي لحنه العبقري بليغ حمدي وكانت له قصة كشفها الراحل وجدي الحكيم ان بليغ النقشبندي كانوا حاضرين خطوبة ابنة الرئيس السادات، وطلب الرئيس السادات من وجدي الحكيم ان يفتح الاذاعة للنقشبندي وبليغ في اشارة الي التجهيز لعمل مشترك بينهما فكان ابتهال "مولاي".

وعقب “صيام”: “وعندما سمع الرئيس السادات الابتعاد قال جملته الشهيرة.. إن هذا الإبتهال سيعيش مائة عام”.

واستطرد “صيام”: “إن الشيخ النقشبندي كان مترددا في التعاون مع بليغ وكان يقول لوجدي الحكيم .. بليغ ده بيلحن لام كلثوم، معقول هيعرف يعمل لحن روحاني وكلام ديني”.

وعقب عمرو الليثي أن النقشبندي عندما سمع اللحن قال جملته الشهيرة.. بليغ ده طلع عفريت من الجن "ههههه" وبعد ذلك لحن بليغ للنقشبندي العديد من الابتهالات منها " أشرق المعصوم، رباه من أناجي، أقول امتي.

وأشار الليثي إلى أن أسماء الله الحسني قدمها النقشبندي مع الملحن سيد مكاوي وكانت تذاع قبل الإفطار في رمضان، وشيخ المداحين سيد النقشبندي من مواليد (7 يناير 1920 ، وتوفي في 14 فبراير 1976) وهو قارئ قرآن ومنشد ديني مصري. وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات.

وعلى جانب آخر، يتناول الليثي وصيام خلال البرنامج طوال شهر رمضان الحديث عن بعض الشخصيات المرتبطة بشهر رمضان مثل نيللى وسمير غانم وشريهان والمخرج فهمى عبدالحميد والنقشبندى ونصر الدين طوبار والقارئ محمد رفعت والمطرب محمد عبّد المطلب، وأيضاً نجوم الدراما المصرية من ممثلين ومؤلفين وملحنين.

وفكرة البرنامج تأتي في إطار القاء الضوء علي جميع صناع البهجة في رمضان وكل من كان له دور مؤثر في ادخال السعادة والسرور بقلوب ملايين المشاهدين والمستمعين .

والبرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار مباشرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، ويعاد فى اليوم التالى فى التاسعة والربع صباحا تأليف الكاتب الصحفى محمد الشبة وإخراج تامر حسني.

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