رئيسة المفوضية الأوروبية: الأمن الأوروبي مهدد على أكثر من صعيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الأمن الأوروبي مهدد على أكثر من صعيد، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ختام قمة لندن حول الأمن الأوروبي والحرب في أوكرانيا، على ضرورة إعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل.

وأعلنت أنها ستعرض خطة شاملة لهذا الموضوع خلال قمة الدفاع الأوروبية المقررة يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى الحاجة الماسة لزيادة الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل.

تأتي هذه القمة في وقت حساس، حيث تثير السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب مخاوف بشأن ضمانات الأمن في أوروبا.