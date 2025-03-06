"بحوث تكنولوجيا الأغذية" يواصل جهوده في تغيير الأنماط الغذائية ونشر الوعي الصحي

واصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تحقيق إنجازات متميزة خلال الأسبوع الماضي، تضمنت أنشطة تدريبية، وندوات إرشادية، وزيارات علمية، ومشاركات إعلامية لتعزيز الوعي الغذائي والصحي، خصوصًا مع شهر رمضان المبارك.

الدورات التدريبية

وعقد المعهد دورة تدريبية متخصصة في مجال "تكنولوجيا صناعة الزيوت والدهون"، استهدفت الباحثين والهيئة المعاونة والكادر العام، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025، بهدف تنمية المهارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال الحيوي.

الندوات العلمية والإرشادية

شهد المعهد تنظيم عدة ندوات توعوية، من أبرزها:

"استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي" يوم 26 فبراير 2025، ألقاها الدكتور عمرو عثمان بالقاعة الرئيسية للمعهد.

"التغذية الصحية في شهر رمضان" ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، بمدرسة كفر عشما الابتدائية في المنوفية، قدمتها الدكتورة مروة شعير.

"القيمة الغذائية للألبان ومنتجاتها" في مركز صدقا - تمى الأمديد، محافظة الدقهلية، بحضور 40 متدربًا، وألقاها الدكتور محمد رضا فرج يوم 2 مارس 2025.

"التغذية الصحية في رمضان" بمركز إبيار، قدمتها الدكتورة تحية ربيع محي الدين الخواجة يوم 2 مارس 2025.

"التغذية الصحية للصائمين" بميت الفرماوي – ميت غمر – دقهلية، بحضور 35 متدربًا، ألقاها الدكتور أحمد حمودة يوم 3 مارس 2025.

الزيارات العلمية: استقبل المعهد زيارة علمية لطلاب كلية الزراعة – جامعة بنها يوم 26 فبراير 2025، حيث تعرف الطلاب على رؤية المعهد وأقسامه البحثية وأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في التصنيع الغذائي.

الإنتاج العلمي والإعلامي

نشر المعهد 14 مقالًا متخصصًا حول التغذية الصحية خلال رمضان في مواقع زراعية وإعلامية بارزة، مثل "الفلاح اليوم"، "مصر الزراعية"، و"الحصاد العربي".

قدم المعهد 13 لقاءً إعلاميًا على قنوات تلفزيونية وإذاعية مختلفة، من بينها قناة "سي بي سي"، القناة الأولى والثانية والثالثة المصرية، وإذاعة الشرق الأوسط. كما تم تسجيل تقارير متخصصة حول ترشيد الاستهلاك، مشروبات رمضان، والتغذية الصحية لمرضى حساسية الجلوتين.

وشارك المعهد في بث مباشر على قناة "الكاميرا بين الناس" بالقناة الثالثة يوم 6 مارس 2025، لاستعراض أهم خدمات المعهد ودوره في توعية المواطنين بالغذاء الصحي خلال رمضان.

ويواصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تنفيذ خططه البحثية والتوعوية، دعمًا للجهود الوطنية في تحسين الأنماط الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي والغذائي.