رئيس جامعة أسيوط يشيد بالإفطار الجماعي للمحافظة ويؤكد أنه يجسد روح التكافل ويعزز الترابط

أشاد الدكتور المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمبادرة الإفطار الجماعي التي نظّمتها المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها تعكس القيم النبيلة التي يحملها الشهر الفضيل، وتعزز روح الإخاء والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأثنى رئيس جامعة أسيوط على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الفعالية، مقدرًا حرص السيد المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر على دعم الأنشطة الروحية والاجتماعية التي تسهم في توثيق العلاقات بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم التضامن والتراحم، وتجسد معاني الوحدة الوطنية.

كما أكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تدعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع متماسك، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الأنشطة التي تعزز الروابط الاجتماعية وتُشيع الألفة والمحبة بين الجميع.

وشارك الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أمس الأربعاء الموافق 5 مارس، في الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة بالممشى السياحي للترعة الإبراهيمية، بحضور اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ونواب مجلسي الشعب والشيوخ، إضافةً إلى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن حشد كبير من أهالي المحافظة من مختلف المراكز والقرى.

وخلال حفل الإفطار، قدّم الدكتور أحمد عبد المولى التهنئة لمحافظ أسيوط وقياداتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالإنجازات الملموسة التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية في مختلف المجالات. كما ثمّن الجهود المخلصة لمختلف قيادات المحافظة، ودورهم البارز في تعزيز النشاط المجتمعي الهادف لخدمة أبناء أسيوط، وخاصةً المبادرات التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تعكس التزام المحافظة بتعزيز التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة.