حماس: تصريحات ترامب تعقد المسائل باتفاق وقف إطلاق النار

طالبت حماس الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وأضافت، أن تصريحات ترامب تعقد الأمور المتعلقة بالاتفاق وتشجع الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده.

وفي وقت سابق، طالبت حركة "حماس" المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانخراط في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير، وذلك مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتم مناقشة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القاهرة بين الوسطاء من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، حيث تم التركيز على تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان ودعم استقرار المنطقة.

تهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض بشأن إنهاء الحرب، بما في ذلك إعادة جميع الأسرى الأحياء المتبقين في غزة، وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من القطاع.