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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طب أسيوط تنظم قافلة شاملة إلى قرية باقور بالتعاون مع حياة كريمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 نظمت كلية الطب بجامعة أسيوط قافلة طبية شاملة إلى قرية باقور بمركز أبوتيج، بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، يأتي ذلك في إطار دور جامعة أسيوط المجتمعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، على حرص الجامعة المستمر في تنظيم القوافل الطبية الشاملة، وتوفير جميع إمكانياتها وكوادرها الطبية لخدمة المواطنين الأكثر احتياجًا، في إطار مساهمتها في تحسين المستوى الصحي والاجتماعي للمجتمع، تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل الطبية، والدكتور عمرو محمد عبد المجيد، مشرف مركز القوافل الطبية، وبحضور الدكتور محمد سامي القاضي نائب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة.

 وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 299 حالة من أهالي قرية باقور في تخصصات مختلفة شملت: (باطنة عامة، أمراض صدرية، جراحة عظام، جلدية وتناسلية، وأطفال)، كما تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 9 حالات حرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط لتلقي العلاج اللازم.

شارك في القافلة مجموعة من الأطباء المتخصصين، وهم: الدكتورة ياسمين صلاح عبد الرحيم (تخصص الجلدية والتناسلية)، الدكتورة مروة ممدوح عبد التواب (تخصص الأطفال)، الدكتورة سارة مجدي أحمد (تخصص الباطنة العامة)، الدكتورة أميرة عماد الدين (تخصص الأمراض الصدرية)، والدكتور أحمد مصطفى محمد (تخصص جراحة العظام).

إدارة المستشفيات الدكتور احمد المنشاوي المبادرة الرئاسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة