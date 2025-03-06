جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، دورة تنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية لجوالي وجوالات الجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفقا لخطة مركز التدريب الكشفي والإرشادي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدورات لتأهيل أبناء الجامعة ليكونوا قادرين علي قيادة المستقبل وتحمل مسئولياتهم اتجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، حيث تسهم أنشطة الجوالة بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس وخدمة ومساعدة الآخرين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعامل والتعايش مع الأحداث المفاجئة واتخاذ القرارات السليمة والتصرف الصحيح ، كذلك خدمة الآخرين، وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق ، متمنياً التوفيق لجوالي وجوالات الجامعه.

هذا وقد تضمن برنامج الدورة علي العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية وورش العمل تمثلت في الافتتاح وعرض أهداف وأغراض الدورة، وجلسة تدريبية بعنوان الحركة الكشفية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وقواعد تدريبية في الخلاء لإتقان وصقل المهارات الكشفية والإرشادية والتقاليد الكشفيه والإرشادية ( تحية العلم والفرق بين الزي الكشفي والزي الارشادي وبين التحيه والعلامه كذلك تقاليد الدوري والسمر) والتعرف علي مبادئ الإسعافات الأولية، وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأنشطة التطوعية، وورش عمل متنوعه خلال الجلسات، ثم الختام وتوزيع إفادات حضور الدوره.