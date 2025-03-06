محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري الأميرية

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال صيانة وتطوير ورصف كوبري الأميرية، الذي يبلغ طوله 650 مترًا وعرضه 36 مترًا، ويتكون من أربعة حارات مرورية في كل اتجاه، وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال الرصف وإنشاء السور الحديدي للكوبري، وتجري حاليًا أعمال رفع كفاءة البلدورات الجانبية والأعمدة.

رافق المحافظ المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.

وأكد المحافظ خلال جولته، أهمية هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وأوضح المهندس أيمن عبده، أن أعمال التطوير شملت إعادة تأهيل العناصر الإنشائية للكوبري، بما في ذلك الأعمدة والكمرات والبلاطات، بالإضافة إلى أعمال الطرق والرصف واستبدال فواصل الكوبري وإعادة تأهيل الأسوار والأرصفة.

وأضاف المهندس إيهاب خفاجة، أن الشركة حرصت على استخدام أحدث التقنيات والمواد في أعمال التطوير، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة.

من جانبها، أشادت المهندسة صفاء مسعد بمستوى التنفيذ وسرعة الإنجاز، وأكدت أهمية التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز هذه المشروعات الحيوية.

يذكر أن كوبري الأميرية يربط بين محافظتي القاهرة والقليوبية، ويخدم آلاف السيارات يوميًا. وقد تم إنشاؤه عام 1983، ونظرًا لكثافة المرور والحمولات الكبيرة، فقد تدهورت حالته الفنية، مما استدعى البدء في أعمال التطوير والصيانة.