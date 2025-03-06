إعلام بريطاني: زعماء الناتو يناقشون القدرات العسكرية لـ"تحالف الراغبين" بأوكرانيا الأسبوع المقبل

أفاد إعلام بريطاني، اليوم الخميس، أن زعماء الناتو يبحثون في لندن الأسبوع المقبل القدرات العسكرية المطلوبة لـ"تحالف الراغبين" في أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، عُقدت قمة في بريطانيا يوم الأحد الماضي، بمشاركة 18 قائدًا من مختلف الدول الأوروبية إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا وتعزيز الدفاعات الأوكرانية ضد روسيا.

خلال القمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطة من أربعة محاور لدعم أوكرانيا وتحقيق سلام دائم.

وأكد أن المملكة المتحدة وفرنسا ودولًا أخرى ستكثف جهودها ضمن "تحالف الراغبين"، مع السعي لإشراك الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. جاء ذلك بعد أن دعا ستارمر إلى القمة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لها.

وقال “ستارمر”: "نحن اليوم عند مفترق طرق تاريخي"، فيما أعرب زيلينسكي عن شعور كييف بدعم قوي، مؤكدًا أن القمة أظهرت "وحدة أوروبية بمستوى عالٍ للغاية لم نشهده منذ فترة طويلة".

وقد عقدت هذه القمة بعد يومين من مشادة حادة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث تبادل الطرفان تصريحات حادة بشأن الموقف الأمريكي من الحرب.