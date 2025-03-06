الشباب والرياضة تنظم أنشطة رمضانية ومسابقات في البحيرة.. صور

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تنظيم سلسلة من الدورات والأنشطة الرمضانية بمختلف مراكز الشباب التابعة لها، والتي تتنوع بين المسابقات الرياضية والثقافية والدينية، بهدف تعزيز الروح الرياضية بين المشاركين، وتوفير فرص ترفيهية وثقافية للشباب وأسرهم.

وشهدت هذه الفعاليات إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة والشباب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية خلال الشهر الكريم.

ونفذت إدارة شباب كوم حمادة ندوة تثقيفية بمركز شباب مدينة كوم حمادة بحضور 35 مترددا ومستفيدا، وقام مركز شباب بريم بافتتاح الدورة الرمضانية بمشاركة 64 فريقًا و600 مستفيد، فيما نظم مركز شباب شابور مسابقة لحفظ القرآن الكريم بحضور 500 مستفيد.

ونظّمت إدارة شباب الدلنجات مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب زاوية أبو شوشة، بحضور 150 مترددا ومستفيدا، كما افتتح مركز شباب سالم الدورة الرمضانية بحضور 200 مشارك، فيما شهد مركز شباب زمران النخل انطلاق دورة رمضانية بمشاركة 250 مترددا ومستفيدا.

كما افتتحت إدارة شباب كفر الدوار الدورة الرمضانية بمركز شباب البسلقون بحضور 200 مشارك، بينما استكمل مركز شباب الجوابيص فعاليات الدورة الرمضانية بمشاركة 150 مستفيدًا من أسر المركز، كما شهد مركز شباب الحاجر انطلاق دورة رمضانية بمشاركة 150 مترددا ومستفيدا، في حين استضاف مركز شباب معمل القزاز دورة الألعاب الرمضانية بالبحيرة، بمشاركة 16 فريقًا و80 مستفيدًا.

ونظمت إدارة شباب شبراخيت المسابقة الثقافية والدينية بمركز شباب محلة بشر، بمشاركة مراكز شباب (محلة بشر، أورين، الأصلاب، أم حكيم، أبو يحيى، أمري، ومستناد) واستفاد منها 60 عضوًا.

كما نفذت إدارة شباب بدر الدورة الرمضانية لمركز شباب النجاح بعدد 30 مستفيد بالإضافة إلى تنظيم مسابقة دينية بمركز شباب درشابة إدارة شباب الرحمانية عدد 150 مستفيد ومتردد.

ونظّمت إدارة شباب أبو حمص الدوري الرياضي لكرة القدم بمركز شباب مدينة أبو حمص، بمشاركة 32 فريقًا و320 مستفيدًا، كما افتتح مركز شباب الصالحية الدورة الرمضانية بمشاركة 24 فريقًا و240 متردد ومستفيد، فيما شهد مركز شباب دمسنا انطلاق دورة رمضانية بمشاركة 28 فريقًا و280 مستفيد.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة المستمر على دعم الرياضة وتعزيز دورها في تنمية الشباب، والتي تهدف إلى غرس قيم التنافس الشريف، واستثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي، وخلق بيئة رياضية متميزة تعزز روح الإبداع والتفوق بين الشباب.