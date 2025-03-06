جدول مباريات بيراميدز في المرحلة الأخيرة بالدوري

يستهل فريق بيراميدز مشواره في المرحلة النهائية من الدوري المصري للمنافسة على اللقب بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما سيلعب مع الأهلي في الجولة الثانية وضد الزمالك في الجولة السادسة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية النسخة الحالية.

وأنهى بيراميدز المرحلة الأولى من الدوري في الصدارة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس ليحسم قمة الدوري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

جدول مباريات بيراميدز في الدوري