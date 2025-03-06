عائلات المحتجزين الإسرائيليين ينظمون مظاهرة أمام مقر الليكود للمطالبة باستكمال صفقة التبادل

نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين تظاهرة، اليوم الخميس، قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بالمضي قدمًا في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن عائلات المحتجزين مخاوفهم من انهيار صفقة التبادل إثر التهديدات بالعودة إلى القتال.

يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أسماه "التحذير الأخير" لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وإعادة جثث القتلى، محذرًا من أن الحركة ستواجه عواقب وخيمة إن لم تستجب.