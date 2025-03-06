تأييد الحبس سنة لسائق في النصب والاحتيال بمصر الجديدة

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بتأييد معاقبة سائق بإحدى شركات المقاولات متهم بالنصب والاحتيال وتهديد أستاذة بأحد المعاهد التعليمية بالتعدي عليها بالحبس سنة وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وجاء في البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء على مبلغ وقدره 700 ألف جنيه من أموالها، عندما قام المتهم بالادعاء بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات العملاقة، وأنه قادر معه آخرين ومنهم شخص يحمل الجنسية الأجنبية، بأن ينهى لها مشكلتها مع أحد المقاولين بالطرق الودية.

وقالت المجني عليها أن المتهم طلب مقابلتها بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشاكل التي بينها وبين أحد المقاولين داخل الشركة والتي تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكه الأرض والمقاول سيقوم بالبناء وحدثت نزاعات قضائية بينهما، ومازالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية و طلبوا منها مبلغ مليون جنيه فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام.

وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة الكبرى، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره اتصل بها وقام بتهديدها

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.