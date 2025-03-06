الشرطة الإسرائيلية: نشر القوات استعدادًا للجمعة الأولى في رمضان

أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه سيتم نشر أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود بجميع أنحاء القدس استعدادا للجمعة الأولى في رمضان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفقًا لموقع "بانيت" الإسرائيلي، أعلنت الشرطة في بيان لها أنها ستنشر نحو 3000 عنصر من لواء القدس، شرطة حرس الحدود، وقوات إضافية في مختلف أنحاء مدينة القدس يوم غد.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان أداء الصلوات في البلدة القديمة والمسجد الأقصى بشكل آمن ومنظم.

وأشارت الشرطة إلى أنها ستعزز من وجود قواتها بشكل خاص في المعابر المحيطة بالقدس، في شرقي المدينة، وأزقة البلدة القديمة، كما ستزيد النشاط الشرطي في محاور المرور.

وأكدت أن الهدف هو التصدي لأي محاولات لجهات معادية لاستغلال أيام شهر رمضان، سواء للتحريض أو الإخلال بالنظام العام أو ارتكاب أعمال عنف.

في سياق متصل، ذكرت الشرطة أنها ستغلق بعض الشوارع أمام حركة المركبات الخاصة في محيط البلدة القديمة، مثل شارع السلطان سليمان، أريحا، شموئيل بن عديا، وصلاح الدين، من الساعة 06:00 حتى 15:30 بالتوقيت المحلي.

كما سيتم إغلاق بعض المحاور الأخرى مثل وادي الجوز وطريق الخليل، وفقًا للحاجة، على أن يتم توجيه حركة المرور إلى طرق بديلة.