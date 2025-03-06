رومانيا تعتقل ستة أشخاص بتهمة الخيانة

قالت النيابة العامة الرومانية اليوم الخميس، إنها اعتقلت ستة أشخاص بتهمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة والخيانة، مضيفة أن أعضاء المجموعة اتصلوا مرارا وتكرارا بعملاء قوة أجنبية في رومانيا وروسيا.

يزعم أن المجموعة تم تشكيلها في "هيكل عسكري" يضم لواء متقاعد، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويعتقد المحققون أنهم أجروا مناقشات سرية للتآمر من أجل الخروج من حلف شمال الأطلسي و"إزالة النظام الدستوري"، فضلًا عن تغييرات في اسم البلاد وعلمها ونشيدها الوطني.

ويزعم أن اثنين من أعضاء المجموعة سافرا إلى موسكو في يناير لطلب دعم روسيا لأهدافهما.



يأتي ذلك بعد يوم من طرد رومانيا، اثنين من كبار الدبلوماسيين الروس، وأفادت تقارير إعلامية بأن القرار يرجع إلى صلة للاثنين بمرشح للرئاسة الرومانية مؤيد للكرملين.

وأعلنت وزارة الخارجية في بوخارست، الأربعاء، أن الملحق العسكري الروسي ونائبه انتهكا اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.

