البداية ضد الزمالك.. جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز بمباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وأنهى الأهلي المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

جدول مباريات الأهلي في الدوري