البداية ضد الزمالك.. جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز بمباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.
وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.
وأنهى الأهلي المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
جدول مباريات الأهلي في الدوري
- الأهلي والزمالك - الثلاثاء 11 مارس 9.30 مساءً.
- الأهلي وبيراميدز - السبت 12 أبريل 7 مساءً.
- الأهلي وبتروجيت - الأربعاء 30 أبريل 7 مساءً.
- الأهلي وحرس الحدود - الأحد 4 مايو 7 مساءً.
- الأهلي والمصري - الخميس 8 مايو 9 مساءً.
- الأهلي وسيراميكا - الثلاثاء 13 مايو 4 مساءً.
- الأهلي والبنك الأهلي - السبت 17 مايو 7 مساءً.
- الأهلي وفاركو - 28 مايو التوقيت هلى أن يكون يحدد لاحقًا.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.