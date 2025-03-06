محافظ القليوبية يعقد اجتماعا بمسؤولي شركة المقاولون العرب بشبرا الخيمة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا بمجلس مدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بمراكز المدن والأحياء بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ المعوقات التي تعترض مشروعات قطاع الرصف بمدينة شبرا الخيمة وعلى رأسها التنسيق مع شركات المرافق وأعمال نقل أو تعميق بعد المرافق كالاتصالات أو كابلات الكهرباء.

كما نسق المحافظ مع وزارتي المالية والتخطيط لإنهاء المستخلصات المستحقة للشركة وإنهاء أوامر الدفع، حيث أكد المحافظ على عقد اجتماع أسبوعي لهذا الشأن لإنهاء أي معوقات أولا بأول.

كما أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الإنترولوك، وأيضاً الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالي بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

