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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي عن رئيس الأركان الجديد: 2025 عام الحرب

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الأركان الجديد إيال زامير أجرى تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه خلفا لهيرتسي هاليفي، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
 وأوضح الإعلام الإسرائيلي عن رئيس الأركان الجديد، أن عام 2025 سيكون عام الحرب.

وفي حفل تنصيب رسمي، عين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لهيرتسي هاليفي الذي استقال في شهر يناير هذا العام بسبب فشل الجيش في منع هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الصحف الإسرائيلية إن حفل تنصيب زامير الذي جرى في المقر العسكري الرئيسي للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، كان ضيق النطاق مقارنة بالمراسم المعتادة من حشود كبيرة وموكب رسمي وسجادة حمراء، "نظرا لظروف الحرب".

وأصبح زامير رئيس الأركان الـ24 للجيش الإسرائيلي.

رئيس الأركان الجديد إيال زامير هيرتسي هاليفي عام الحرب بنيامين نتنياهو