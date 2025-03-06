ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباراة القمة في الجولة الأولى.. رابطة الأندية تعلن جدول الدوري الممتاز حتى النهاية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل" بعد نهاية المرحلة الأولى من الدوري.
وتقرر أن تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي. 
كما أعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.

الاهلي والزمالك جدول مباريات الدوري مباراة القمة رابطة الأندية المصرية