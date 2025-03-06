مباراة القمة في الجولة الأولى.. رابطة الأندية تعلن جدول الدوري الممتاز حتى النهاية

حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل" بعد نهاية المرحلة الأولى من الدوري.

وتقرر أن تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

كما أعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.