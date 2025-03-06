حسن الخاتمة.. وفاة موظف خلال صلاة التراويح بمسجد في الخانكة

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إلى دفتر عزاء حزنا على وفاة عادل محمد السيد الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة أثناء صلاة التراويح أمس الأربعاء داخل مسجد الحمامصة بأبو زعبل بالخانكة في خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث سقط في الركعة الثانية مغشيا عليه وتوفي في الحال.

وأوضح الأهالي، أن المتوفي يعمل موظفا بشؤون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة سقط مغشيا عليه على وجهه أثناء صلاة التراويح في الركعة الأولى في مسجد الحمامصة بابو زعبل، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه قد فارق الحياة وسيتم دفنه اليوم بعد صلاة الظهر.

كما أوضح الأهالي، أن المتوفي كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة ويستحق أن يفوز بحسن الخاتمة.

يذكر أن الموظف المتوفي كان يعمل في شؤون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، قبل أن يتم نقله إلى قسم الحملة مؤخرا قبل وفاته.