وزير الدفاع البولندي: سنواصل تأمين الدعم اللوجستي لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينيتش كاميش، اليوم الخميس، أن بولندا ستواصل تأمين الدعم اللوجستي لأوكرانيا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح أن العودة إلى المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة تمنح الأمل في تحقيق السلام العادل.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينيتش كاميش إن بلاده تستعد لتسليم دفعة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو لأوكرانيا.

وصرح كوسينياك كاميش، بأن بولندا قدمت لأوكرانيا العديد من التبرعات والآن في صدد إعداد الدفعة الـ46 بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو.