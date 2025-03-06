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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة الزقازيق تشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة داخل منزلها بقرية صفيطة بمركز الزقازيق، طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز الزقازيق يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية داخل منزل بقرية تابعة للمركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما تم العثور "رحمة م" 28 عاما ربة منزل جثة هامدة جراء تعرضها لكدمة بالغة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها والذي أنهى حياتها وحاول إشعال النيران في المنزل، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة سيدة تشريح جثة جثة هامدة داخل منزل مركز الزقازيق