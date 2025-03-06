رئيس الوزراء الياباني: على أوكرانيا أن تدرك أنها لا تستطيع القتال بدون الولايات المتحدة

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينجيرو إيشيبا، اليوم الخميس، أنه على أوكرانيا أن تدرك أنها لا تستطيع القتال بدون الولايات المتحدة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينجيرو إيشيبا، التزام بلاده ببذل كل الجهود الممكنة لمنع حدوث انقسام بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول مجموعة السبع، وذلك في أعقاب المواجهة العلنية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في واشنطن.

ووصف إيشيبا المواجهة التي وقعت يوم الجمعة بأنها "تطور غير متوقع إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أن اليابان ستعمل على تعزيز التماسك بين الدول المعنية، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وفي هذا السياق، شدد إيشيبا على ضرورة تجنب الصدام العاطفي، مؤكدًا أن "الدبلوماسية القائمة على التعاطف والمثابرة يجب أن تُستخدم لتحقيق السلام".