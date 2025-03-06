صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، 6 مارس 2025.

أداء مؤشرات البورصة

صعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 30,948.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 8,549.76 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.2%، ليغلق عند مستوى 11,863.75 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 3,303.39 نقطة، وصعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 6,972.92 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 13,612.05 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.27% ليغلق عند 38,619.9 نقطة.