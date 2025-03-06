الخارجية الروسية: تصريحات ماكرون بشأن الحرب في أوكرانيا منفصلة عن الواقع ومتناقضة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الروسية" أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحرب في أوكرانيا منفصلة عن الواقع ومتناقضة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، إن السلام لا يكون بالاستسلام، وأن روسيا التي تهدد أوروبا هي من بدأت غزو أوكرانيا عام 2014.

وفي خطاب إلى الفرنسيين، أكد ماكرون أن التهديد الروسي قائم ويطالنا ولا يعرف حدودا، وأن روسيا تهدد فرنسا وأوروبا وتتدخل في انتخابات البلدان الأوروبية.

وأوضح ماكرون "نحن بحاجة إلى الشجاعة في الردع"، متعهدا باتخاذ قرارات عسكرية جوهرية في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي القادم.