باحث: مفاوضات غير معلنة بين أمريكا وحماس وترامب يتبنى سياسة خطيرة تجاه غزة

قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إن هناك مفاوضات غير معلنة جرت مؤخرًا بين البيت الأبيض وحركة حماس، وهو أمر لم يكن معروفًا لجميع الأطراف المعنية في هذه المفاوضات في الفترة الأخيرة.

وأضاف «العالم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتبع نهجًا خاصًا في الفترة الأخيرة، إلا أن أمامه خيارات أخرى مثل اللجوء إلى الوسطاء الرئيسيين مثل مصر وقطر لحل أزمة الأسرى بشكل فعال.

وأشار العالم إلى أن هناك مرحلة ثانية في غزة، ومن المفترض أن يولي ترامب اهتمامًا أكبر لها، لكنه فتح خطوطًا مباشرة مع إسرائيل، مما يعطي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما فعله سابقًا في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة، بشأن عدم احتجاز الأسرى، إذ إنه لم يستثنِ المدنيين منها، وهو ما يُعد اتهامًا مباشرًا ينطوي على مخاطر كبيرة على حياة المدنيين في قطاع غزة، موضحًا أن ما قاله ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا ويُحسب تاريخيًا ضد الولايات المتحدة بسبب دورها في ما يراه البعض إبادة الشعب الفلسطيني.

https://www.youtube.com/watch?v=mxT_pZkV6DA