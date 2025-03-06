طقس سادس أيام رمضان.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية تصل للسيول

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة على شمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة.