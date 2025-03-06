موعد أولى جلسات محاكمة قاتل زوجته في حلوان

حددت محكمة الاستئناف جلسة 8 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة قاتل زوجته بحلوان عمداً لشكه في سلوكها أمام الدائرة الخامسة جنايات حلوان برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر .

وكشف أمر إحالة النيابة العامة للمتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل عمدًا المجني عليها "سحر.ف" بأن عقد العزم على الخلاص منها لسخطه عليها وأعد لذلك الجرم سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وما إن ظفر بها حتى وثَق يديها وقدميها وانهال عليها بوحشية بأن وجه إليها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها نتج عنها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق؛ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة وفارقت الحياة بالغًا من ذلك مقصده وهو إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى حيث أنه في ذات الزمان والمكان احتجز المجني عليها "فاطمة م" دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بأن أغلق باب الشقة لإحكام قبضته عليها ووالدتها مستغلًا ضعفها وقلة حيلتها حال كون ذلك الاحتجاز مصحوبًا بتعذيبات بدنية وقعت على جسدها تلك التي أبانها تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق وحال كونها طفله لم تجاوز الثماني عشر سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخنًا بندقية خرطوش" بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف الاتهام ودون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.