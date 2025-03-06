دفن جثة مسن لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بالمطرية

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة مسن خمسيني لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرته الذين أكدوا أنه كان يعاني مرض ضعف الأعصاب"الرعاش" وخرج لشرفة منزله قبل الإفطار فاختل توازنه وسقط إلى أسفل.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال مسن خمسيني مصابا بكسور وسحجات وتوفي فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.